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Враг нанес удар по книжному складу: о чем предупредили украинцев

Валерия Моргун
Россия совершила атаку на складские помещения КСД

Росія атакувала "КСД" / Фото Shutterstock

Российская атака пришелась непосредственно на складские помещения компании КСД. Никто из сотрудников предприятия не пострадал в результате атаки.

Что сообщили в КСД о российском ударе

Однако выход всех новинок, запланированный на 5 ноября, пришлось срочно перенести, о чем рассказали в компании.

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Друзья, тем утром, когда мы хотели поздравить вас с Днем украинской письменности и языка и поделиться анонсами на ноябрь, у нас есть совсем другие, неутешительные новости. Мы вынуждены сообщить, что враг нанес удар по нашему складу. Атака на район, где он расположен, продолжается– говорится в сообщении.

В настоящее время руководство и сотрудники выясняют все детали разрушений в результате российской атаки. На данный момент точную сумму финансовых потерь назвать невозможно.

Обратите внимание! Компания переносит анонсы, запланированные на 5 ноября, чтобы оценить ситуацию и понять, как действовать дальше.

У нас пока нет всей информации, но мы будем следить за развитием событий и сообщать вам новости как можно оперативнее– добавили в КСД.

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Напомним, что враг регулярно атакует книжные издательства и складские помещения. В ночь на 7 октября были уничтожены складские помещения на Подоле. В частности, повреждения получил склад компании "Книголав".

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