Росіяни атакували об’єкт ДТЕК: який регіон опинився під ударом

Ворог знову атакував Дніпропетровську область. Цього разу удар був завданий по енергетичному об’єкту ДТЕК.

Що відомо про російську атаку

У ніч на 23 червня росіяни знову обстріляли енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини, про що пишуть у Telegram-каналі ДТЕК.

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Внаслідок атаки без світла залишилися 34 тисячі родин. Однак енергетики компанії оперативно розпочали відновлювальні роботи.

Вже за кілька годин електропостачання повернули всім родинам, які були знеструмлені внаслідок російської атаки.

Зокрема, за минулий тиждень, з 15 по 21 червня, компанія ДТЕК повернула світло для понад 150 тисяч родин, що залишилися без електропостачання внаслідок російських ударів. Про це йдеться у дописі компанії від 22 червня.

Таким чином, Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи шкоди мирному населенню країни. Чимало родин внаслідок ударів залишаються без світла. Крім того, через військову агресію Росії страждає й персонал компанії, який працює, ризикуючи власним життям.

Що ще слід знати про атаки Росії

Нагадаємо, що 19 червня у ДТЕК повідомили, що останні дві доби росіяни безперервно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області дронами та артилерією. На деяких об’єктах виникли пожежі, пошкодження значні.

До цього ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК 17 червня – у тому ж регіоні. Внаслідок удару вранці без світла залишилися 19,4 тисячі родин у 139 населених пунктах прифронтової Дніпропетровщини.