Що відомо про атаку на ДТЕК

На деяких об’єктах виникли пожежі, про що повідомили у ДТЕК.

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Згідно з інформацією, частину з них ворог атакував вже по кілька разів.

У компанії наголосили, що пошкодження значні, але відновлювальні роботи тривають без зупинки.

На сайті ДТЕК розповіли детальніше: персонал не постраждав внаслідок дій Росії. Але один з енергооб’єктів протягом доби двічі опинився під ворожим ударом дронів.

Через обстріл тимчасово залишилися без електропостачання понад 25 тисяч осель. Але менше, ніж за годину, енергетики ДТЕК Дніпровські електромережі відновили його для всіх клієнтів.

Протягом доби було зафіксовано ще кілька атак та пошкоджень обладнання на енергооб’єктах області.

А за останні дві доби фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повернули світло 54 880 родинам у 233 містах та селах області. Наразі без електроенергії в регіоні залишаються ще понад 27 тисяч домівок.

Що ще відомо про ДТЕК

Нагадаємо, що 17 червня ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару без світла залишилися 19,4 тисячі родин у 139 населених пунктах прифронтової області.

Росія атакувала 4 енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині на початку червня. Вночі 8 червня ворог знову завдав удару, внаслідок чого без електроенергії залишилися 67 населених пунктів – понад 30 тисяч родин.