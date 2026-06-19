Что известно об атаке на ДТЭК

На некоторых объектах возникли пожары, о чем сообщили в ДТЭК.

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Согласно информации, часть из них враг атаковал уже по несколько раз.

В компании подчеркнули, что повреждения значительные, но восстановительные работы продолжаются без остановки.

На сайте ДТЭК рассказали подробнее: персонал не пострадал в результате действий России. Но один из энергообъектов в течение суток дважды оказался под вражеским ударом дронов.

Из-за обстрела временно остались без электроснабжения более 25 тысяч домов. Но менее чем за час энергетики ДТЭК "Днепровские электросети" восстановили его для всех клиентов.

В течение суток было зафиксировано ещё несколько атак и повреждений оборудования на энергообъектах области.

А за последние сутки специалисты ДТЭК "Днепровские электросети" восстановили электроснабжение 54 880 семьям в 233 городах и селах области. В настоящее время без электроэнергии в регионе остаются еще более 27 тысяч домов.

Что ещё известно о ДТЭК

Напомним, что 17 июня враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара без света остались 19,4 тысячи семей в 139 населенных пунктах прифронтовой области.

Россия атаковала 4 энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области в начале июня. Ночью 8 июня враг вновь нанес удар, в результате чего без электроэнергии остались 67 населенных пунктов — более 30 тысяч семей.