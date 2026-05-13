Економіка Новини економіки Росіяни атакували одразу кілька об'єктів Нафтогазу: є пошкодження та пожежа
13 травня, 19:52
1
Оновлено - 19:53, 13 травня

Росіяни атакували одразу кілька об'єктів Нафтогазу: є пошкодження та пожежа

Анастасія Безейко

У середу, 13 травня, російські військові здійснили одну з найдовших масованих атак по Україні. Зокрема, удень ворог обстріляв інфраструктуру Нафтогазу одразу в кількох регіонах.

Що відомо про наслідки атаки?

Деталі розповіли на сайті компанії. Наразі відомо про пошкодження та пожежу, однак обійшлося без постраждалих.

Дивіться також Тарифи газосховищ в Україні змінять – чи вплине це на ціни для населення 

На Харківщині російський дрон пошкодив один із газовидобувних активів. Окрім того, під ударом опинився виробничий об'єкт у Житомирській області – унаслідок атаки на місці виникла пожежа.

На щастя, без постраждалих, і це головне. Безпека людей – пріоритет,
– написав голова правління Сергій Корецький.

Також відомо, що оцінку наслідків та необхідні роботи для якнайшвидшого відновлення пошкодженої інфраструктури розпочнуть, як тільки це дозволить безпекова ситуація.


Наслідки російського обстрілу / Фото Нафтогаз

 

 

Пов'язані теми:

Енергетика Пожежа Атака дронами-камікадзе Нафтогаз