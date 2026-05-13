Росіяни атакували одразу кілька об'єктів Нафтогазу: є пошкодження та пожежа

У середу, 13 травня, російські військові здійснили одну з найдовших масованих атак по Україні. Зокрема, удень ворог обстріляв інфраструктуру Нафтогазу одразу в кількох регіонах.

Що відомо про наслідки атаки?

Деталі розповіли на сайті компанії. Наразі відомо про пошкодження та пожежу, однак обійшлося без постраждалих.

На Харківщині російський дрон пошкодив один із газовидобувних активів. Окрім того, під ударом опинився виробничий об'єкт у Житомирській області – унаслідок атаки на місці виникла пожежа.

На щастя, без постраждалих, і це головне. Безпека людей – пріоритет,

– написав голова правління Сергій Корецький.

Також відомо, що оцінку наслідків та необхідні роботи для якнайшвидшого відновлення пошкодженої інфраструктури розпочнуть, як тільки це дозволить безпекова ситуація.



Наслідки російського обстрілу / Фото Нафтогаз