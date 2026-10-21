Атака на Рівне: ворог вдарив по закладу відомої торговельної мережі, його робота призупинена

Російська армія атакувала заклад торговельної мережі "Метро" у місті Рівне. За попередньою інформацією, люди не поранені внаслідок влучання.

Що відомо про російський удар

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що перебуває на місці події.

Ворог атакував заклад торговельної мережі Метро. За попередньою інформацією, люди не поранені,

– написав Коваль.

У компанії підтвердили, що торговельний центр у Рівному пошкоджено. Він тимчасово не працюватиме.

У повідомленні йдеться, що у середу, 21 жовтня, внаслідок ворожої атаки на цивільну інфраструктуру було пошкоджено торговельний центр METRO у Рівному за адресою вулиця Кулика і Гудачека, 21.

На щастя, ніхто зі співробітників/-ць та клієнтів/-ок METRO не постраждав,

– запевнили у зверненні.

Команда вже працює над оцінкою пошкоджень та визначенням шляхів відновлення, щоб якнайшвидше повернутися до роботи. Наразі роботу METRO у Рівному тимчасово зупинено

Зауважте! Про дату відновлення роботи повідомлять додатково на сайті metro.ua, офіційних сторінках у соціальних мережах та в персональній комунікації.

Нагадаємо, що ще у серпні компанія METRO повідомила, що втратила частину своїх товарних запасів. Зокрема, українців попередили про можливі перебої.

А станом на 31 серпня у середньому на полицях METRO не було приблизно 17% товарів із приблизно 16 тисяч позицій.

Зокрема, раніше Росія атакувала ТЦ "Екватор" у місті Рівному. Але вже з вівторка, 20 жовтня, торговельний центр відновив свою роботу.

Також ЗМІ писали, що 19 жовтня постраждав склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні. Йдеться про компанію "БаДМ".