Росіяни атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні, – ЗМІ

Під час атаки російських дронів постраждав склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків в Україні – компанії "БаДМ". Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Де та за яких обставин постраждав склад компанії "БаДМ"

Про ворожу атаку повідомляють учасники фармацевтичного ринку, про що пише ЕП.

Мова йде про склад у місті Рівне. Його відкрили ще у 2012 році. Площа складу становить 2 370 квадратних метрів.

Зауважте! Компанія офіційно не підтвердила інформацію про пошкодження.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно – у вересні – росіяни атакували склад ліків компанії "БаДМ". Йдеться про склад, який знаходиться в Одесі, у Хаджибейському районі. Після атаки на території складу виникла пожежа.

А на початку жовтня російські військові вдарили по Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводу. За оцінкою Forbes Україна, завод є сьомим найбільшим фармацевтичним виробником за виторгом.

Слід також додати, що в Україні спростили процедури контролю та пришвидшили надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек та лікарень внаслідок дій Росії. Уряд прагне, аби ліки не затримувалися на складах, а швидко розходилися по точках кінцевого продажу.