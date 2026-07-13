Криза зробила своє: росіяни масово відмовляються від кафе та ресторанів

У Росії ростуть ціни на товари та послуги, тому жителі масово переходять на режим економії. Через це за перші пів року 2026-го відвідуваність ресторанів та кафе різко скоротилася.

Як економлять росіяни

У середньому з січня по червень росіяни бували у закладах громадського харчування на 6 – 10% менше, ніж торік, пише російський "Комерсант".

За підрахунками компанії "Евотор", за цей період скоротилася відвідуваність:

пекарень – на 10%;

кафе – на 9%;

закладів швидкого харчування – на 7%.

Також жителі Росії на 6% скоротили покупки у кав'ярнях та кіосках із морозивом.

І мова йде не лише про невеликі міста ти депресивні регіони. Негативна тенденція не оминула навіть Москви. За попередніми підрахунками, відвідуваність ресторанів усіх сегментів у столиці зменшилася на 8%, а закладів фастфуду – на 2%.

На відсутність відвідувачів скаржаться власники мереж кав'ярень, локшичних, гастромаркетів та багатьох інших закладів. Зазначають, що особливо впала відвідуваність закладів, розташованих у торгівельних центрах.

Як зросли ціни в кафе та ресторанах

Головною причиною, яке відлякує відвідувачів.російських кафе та ресторанів, стало зростання цін. В середньому чек зріс майже на 20% залежно від сегмента закладу харчування.

Найбільше здорожчало меню у закладах швидкого харчування – на 18% – до 530 рублів.

В інших закладах зростання дещо менше:

у пекарнях – на 10% – до 259 рублів;

у кав'ярнях – на 7% – до 469 рублів;

у кафе – на 5% – до 845 рублів;

у кіосках із морозивом – на 4% – до 354 рублів.

Таке зростання цін стало наслідком високої інфляції в Росії.

Представники галузі зазначають, що росіяни дедалі більше урізають необов'язкові витрати, тому й відмовляються від походів до кафе та ресторанів. При цьому найбільше відвідуваність впала саме у класичних ресторанах та кафе середнього цінового сегмента.

Водночас заклади через різке зростання витрат змушені підвищувати ціни для клієнтів, тому наразі не бачать передумов для виходу з кризи до кінця 2026 року.

Відтак, заклади громадського харчування вже почали закриватися. Ще на початку 2026 року падіння кількості кафе та ресторанів у Росії стало найбільшим з 2021 року.