Як економлять росіяни
У середньому з січня по червень росіяни бували у закладах громадського харчування на 6 – 10% менше, ніж торік, пише російський "Комерсант".
За підрахунками компанії "Евотор", за цей період скоротилася відвідуваність:
- пекарень – на 10%;
- кафе – на 9%;
- закладів швидкого харчування – на 7%.
Також жителі Росії на 6% скоротили покупки у кав'ярнях та кіосках із морозивом.
І мова йде не лише про невеликі міста ти депресивні регіони. Негативна тенденція не оминула навіть Москви. За попередніми підрахунками, відвідуваність ресторанів усіх сегментів у столиці зменшилася на 8%, а закладів фастфуду – на 2%.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
На відсутність відвідувачів скаржаться власники мереж кав'ярень, локшичних, гастромаркетів та багатьох інших закладів. Зазначають, що особливо впала відвідуваність закладів, розташованих у торгівельних центрах.
Як зросли ціни в кафе та ресторанах
Головною причиною, яке відлякує відвідувачів.російських кафе та ресторанів, стало зростання цін. В середньому чек зріс майже на 20% залежно від сегмента закладу харчування.
Найбільше здорожчало меню у закладах швидкого харчування – на 18% – до 530 рублів.
В інших закладах зростання дещо менше:
- у пекарнях – на 10% – до 259 рублів;
- у кав'ярнях – на 7% – до 469 рублів;
- у кафе – на 5% – до 845 рублів;
- у кіосках із морозивом – на 4% – до 354 рублів.
Таке зростання цін стало наслідком високої інфляції в Росії.
Представники галузі зазначають, що росіяни дедалі більше урізають необов'язкові витрати, тому й відмовляються від походів до кафе та ресторанів. При цьому найбільше відвідуваність впала саме у класичних ресторанах та кафе середнього цінового сегмента.
Водночас заклади через різке зростання витрат змушені підвищувати ціни для клієнтів, тому наразі не бачать передумов для виходу з кризи до кінця 2026 року.
Відтак, заклади громадського харчування вже почали закриватися. Ще на початку 2026 року падіння кількості кафе та ресторанів у Росії стало найбільшим з 2021 року.