Как экономят россияне
В среднем с января по июнь россияне посещали заведения общественного питания на 6–10% реже, чем в прошлом году, пишет российский "Коммерсант".
По подсчетам компании "Эвотор", за этот период посещаемость сократилась:
- пекарен – на 10%;
- кафе – на 9%;
- заведений быстрого питания – на 7%.
Также жители России на 6% сократили покупки в кофейнях и киосках с мороженым.
И речь идет не только о небольших городах и депрессивных регионах. Негативная тенденция не обошла стороной даже Москву. По предварительным подсчетам, посещаемость ресторанов всех сегментов в столице снизилась на 8%, а заведений фаст-фуда – на 2%.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
На отсутствие посетителей жалуются владельцы сетей кофеен, лапшичных, гастромаркетов и многих других заведений. Отмечают, что особенно сильно упала посещаемость заведений, расположенных в торговых центрах.
Как выросли цены в кафе и ресторанах
Главной причиной, отпугивающей посетителей российских кафе и ресторанов, стал рост цен. В среднем чек вырос почти на 20% в зависимости от сегмента заведения общественного питания.
Больше всего подорожало меню в заведениях быстрого питания – на 18% – до 530 рублей.
В других заведениях рост несколько меньше:
- в пекарнях – на 10% – до 259 рублей;
- в кофейнях – на 7% – до 469 рублей;
- в кафе – на 5% – до 845 рублей;
- в киосках с мороженым – на 4% – до 354 рублей.
Такой рост цен стал следствием высокой инфляции в России.
Представители отрасли отмечают, что россияне все больше сокращают необязательные расходы, поэтому и отказываются от походов в кафе и рестораны. При этом больше всего посещаемость упала именно в классических ресторанах и кафе среднего ценового сегмента.
В то же время заведения из-за резкого роста затрат вынуждены повышать цены для клиентов, поэтому пока не видят предпосылок для выхода из кризиса до конца 2026 года.
В результате заведения общественного питания уже начали закрываться. Еще в начале 2026 года падение количества кафе и ресторанов в России стало самым значительным с 2021 года.