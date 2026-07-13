Как экономят россияне

В среднем с января по июнь россияне посещали заведения общественного питания на 6–10% реже, чем в прошлом году, пишет российский "Коммерсант".

По подсчетам компании "Эвотор", за этот период посещаемость сократилась:

пекарен – на 10%;

кафе – на 9%;

заведений быстрого питания – на 7%.

Также жители России на 6% сократили покупки в кофейнях и киосках с мороженым.

И речь идет не только о небольших городах и депрессивных регионах. Негативная тенденция не обошла стороной даже Москву. По предварительным подсчетам, посещаемость ресторанов всех сегментов в столице снизилась на 8%, а заведений фаст-фуда – на 2%.

На отсутствие посетителей жалуются владельцы сетей кофеен, лапшичных, гастромаркетов и многих других заведений. Отмечают, что особенно сильно упала посещаемость заведений, расположенных в торговых центрах.

Как выросли цены в кафе и ресторанах

Главной причиной, отпугивающей посетителей российских кафе и ресторанов, стал рост цен. В среднем чек вырос почти на 20% в зависимости от сегмента заведения общественного питания.

Больше всего подорожало меню в заведениях быстрого питания – на 18% – до 530 рублей.

В других заведениях рост несколько меньше:

в пекарнях – на 10% – до 259 рублей;

в кофейнях – на 7% – до 469 рублей;

в кафе – на 5% – до 845 рублей;

в киосках с мороженым – на 4% – до 354 рублей.

Такой рост цен стал следствием высокой инфляции в России.

Представители отрасли отмечают, что россияне все больше сокращают необязательные расходы, поэтому и отказываются от походов в кафе и рестораны. При этом больше всего посещаемость упала именно в классических ресторанах и кафе среднего ценового сегмента.

В то же время заведения из-за резкого роста затрат вынуждены повышать цены для клиентов, поэтому пока не видят предпосылок для выхода из кризиса до конца 2026 года.

В результате заведения общественного питания уже начали закрываться. Еще в начале 2026 года падение количества кафе и ресторанов в России стало самым значительным с 2021 года.