Росіяни пошкодили "Епіцентр": внаслідок атаки постраждали люди

У вівторок, 20 жовтня, росіяни атакували Миколаївську область ударними дронами типу "Shahed" та "Гербера". Під ударом опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Що відомо про наслідки атаки ворога

Внаслідок російської атаки у Первомайську пошкоджено будівлю торговельного центру "Епіцентр", про що повідомив очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Постраждало восьмеро людей:

п’ять жінок віком від 28 до 56 років;

троє чоловіків віком від 23 до 43 років.

Двох жінок госпіталізовано, їхній стан – середньої тяжкості,

– написав Решетілов.

Інші постраждалі отримали медичну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.

У ДСНС підтвердили, що ввечері 20 жовтня російська армія вчергове атакувала обʼєкт цивільної інфраструктури на Миколаївщині. І цього разу удар безпілотним літальним апаратом припав на торговельний центр у місті Первомайську.

На місці виникла масштабна пожежа,

– додали у повідомленні.

Станом на 08:00 21 жовтня пожежу повністю ліквідували.

Нагадаємо, що росіяни пошкодили будівлю гіпермаркету "Епіцентр" в Умані. Внаслідок атак там спалахнула пожежа.

А 20 жовтня було зафіксовано влучання на території "Епіцентру" у Ковелі Волинської області. Там постраждали складські приміщення.