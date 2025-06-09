Обсяг сягнув трильйонів рублів: у Росії 10% товарів на ринку є контрабандою
- Частка нелегального обігу товарів у Росії у 2023 році становила 8,9%, обсяг оцінювався в 4,9 трильйона рублів.
- Причинами зростання контрабанди є західні санкції, легалізація паралельного імпорту, зростання інфляції, мораторій на перевірки бізнесу та розвиток маркетплейсів.
Російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату. І це навіть попри масове впровадження маркування продукції.
Кожен десятий товар у Росії є контрбандою
У 2023 році частка нелегального обігу товарів у країні склала 8,9%, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Це підрахували в Інституті державного і муніципального управління НДУ ВШЕ. До цього компанія "РБК Дослідження ринків" на основі даних Росстату, Федеральної митної служби (ФМС) та інших держорганів оцінювала обсяг нелегального обігу в Росії у 2023 році в 4,9 трильйона рублів, або 10,1% від усього роздрібного ринку країни.
При цьому зазначалося, що за чотири роки ринок нелегальних товарів зріс у півтора раза – на 58%,
– пишуть російські медіа.
Серед причин такого зростання експерти РБК називали:
- західні санкції;
- легалізацію паралельного імпорту;
- зростання інфляції;
- мораторій на перевірки бізнесу;
- розвиток маркетплейсів.
За даними аналітиків, 40,4% обігу тіньового ринку товарів припадає на роздрібні магазини, 37,3% – на маркетплейси та інтернет-магазини, а ще 22,3% – на ринки та ярмарки. За даними асоціації "Антиконтрафакт", частка контрафактної продукції у парфумерії та косметиці сягає 40%, а на ринку ноутбуків і смартфонів – 20–30%.
Також не менш гострою залишається проблема фальсифікату в харчовій промисловості, серед дитячих товарів і кормів для тварин,
– наголосили у росЗМІ.
Зауважте! Частка росіян, які свідомо купують контрафактну продукцію, у 2023 році склала 30,7%. Водночас у 2021 році таких було 22,1%.
Чому зросла кількість росіян, що купують контрабанду?
У Союзі торгових центрів пояснили це виходом іноземних брендів з країни та здорожчанням їхньої продукції. Річ у тім, що частина покупців, які залишилися лояльними до бренду, але не можуть дозволити собі його зрослу вартість при ввезенні через паралельний імпорт, переходять на контрафактні аналоги.