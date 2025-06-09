Кожен десятий товар у Росії є контрбандою

У 2023 році частка нелегального обігу товарів у країні склала 8,9%, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Це підрахували в Інституті державного і муніципального управління НДУ ВШЕ. До цього компанія "РБК Дослідження ринків" на основі даних Росстату, Федеральної митної служби (ФМС) та інших держорганів оцінювала обсяг нелегального обігу в Росії у 2023 році в 4,9 трильйона рублів, або 10,1% від усього роздрібного ринку країни.

При цьому зазначалося, що за чотири роки ринок нелегальних товарів зріс у півтора раза – на 58%,

– пишуть російські медіа.

Серед причин такого зростання експерти РБК називали:

західні санкції;

легалізацію паралельного імпорту;

зростання інфляції;

мораторій на перевірки бізнесу;

розвиток маркетплейсів.

За даними аналітиків, 40,4% обігу тіньового ринку товарів припадає на роздрібні магазини, 37,3% – на маркетплейси та інтернет-магазини, а ще 22,3% – на ринки та ярмарки. За даними асоціації "Антиконтрафакт", частка контрафактної продукції у парфумерії та косметиці сягає 40%, а на ринку ноутбуків і смартфонів – 20–30%.

Також не менш гострою залишається проблема фальсифікату в харчовій промисловості, серед дитячих товарів і кормів для тварин,

– наголосили у росЗМІ.

Зауважте! Частка росіян, які свідомо купують контрафактну продукцію, у 2023 році склала 30,7%. Водночас у 2021 році таких було 22,1%.