У Росії вичерпуються фінансову резерви

Насамперед ліквідна частина фонду зменшилася до 35,7 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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До того ж почали скорочуватися обсяги металів та валют як неліквідна частина резерву. Йдеться про скорочення золота на 28,8 тонни за місяць та юанів – на 10,9 мільйона.

Причина продажу золота та скорочення обсягів фонду є необхідність покриття дефіциту федерального бюджету на тлі скорочення нафтогазових надходжень,

– зазначили у СЗР.

Зокрема темпи зменшення ліквідної частини вказують на ще меншу гнучкість фонду як інструменту покриття дефіциту бюджету країни. А ускладнюють ситуацію:

зменшення валютних надходжень (на 35,4% в річному вимірі);

зниження цін на нафту марки Urals;

санкційний тиск.

Важливо! СЗР України прогнозує, що у разі збереження тренду до спаду, Москва може втратити можливість використовувати "фінансовий амортизатор" до кінця 2025 року.