Дипломат, міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко висловив 24 Каналу думку, що російська економіка вже на межі колапсу.

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Економічна ситуація в Росії

Огризко розповів, що про колапс уже говорять і в Росії. Люди, які вже давно виїхали з Росії, але спостерігають за тим, що там відбувається, підтверджує це. У Росії нема картоплі. Нема вже чого їсти. Усю плодово-овочеву продукцію з минулого врожаю вже з'їли, а до наступного – ще кілька місяців.

Можна їсти траву. Дехто каже, що це дуже корисно. Росіяни спробують, можливо, їм сподобається. На полицях продукти ще є. Зокрема, молочка. Хоча, кажуть, що наступними в Росії будуть проблеми з м'ясом. Однак асортимент починає серйозно звужуватись, а ціни починають підростати,

– зазначив дипломат.

Він продовжив, що для росіян ці продукти стануть недоступними. Щодо галузей, то деякі вже купив Китай і робить так, щоб вони не розвивались. Або там суцільні проблеми.

Уряд тисне на Центробанк

За словами міністра закордонних справ України у 2007 – 2009 роках, уряд Росії вже тисне на голову Центробанку, "економічну принцесу" Набіулліну. Вона перші 2 роки цієї війни була в Кремлі у фаворі, й з нею носились, як дурень із торбою.

"Тепер же, коли держава почала реально керувати військовою економікою, й від ринкової вже нічого не залишилось, вона стала поганою. Усі стріли йдуть на неї. Від неї вимагають, щоб вона на раді директорів Центробанку знизила ставку до 18%", – зауважив Огризко.

Він додав, що економіка загинається. Не може бізнесмен брати кредит під 30% – 35% річних. Зупинилось будівництво, зупинилась іпотека. Усе пішло по колу. Ситуація доволі сумна. Росія розвалиться, але не завтра. У Радянському союзі теж знали, що він розвалиться, але не думали, що це відбудеться так швидко.