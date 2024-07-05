У Росії припинила діяти програма сімейної іпотеки: банки не видають кредити
У Росії фактично припинила діяти держпрограма сімейної іпотеки, що мала бути продовжена до 2030 року. З 15 найбільших банків, які займаються видачею іпотечних кредитів, заявки продовжують приймати лише шість, але вони висувають клієнтам умови.
Банки припиняють надавати кредити
Сбербанк заявив, що готовий продовжити видавати іпотечні кредити, коли уряд оприлюднить нові умови держпрограми. Колишні параметри програми припинили свою дію 1 липня, повідомляють російські ЗМІ.
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Як банки поступово припиняють кредитування:
- На невизначений час призупинили програму сімейної іпотеки такі банки, як ВТБ, "Дом.РФ", Альфа-банк, Газпромбанк, "Уралсиб", РСГБ, "Ак Барс" і РНКБ.
- Совкомбанк, ПСБ і Абсолют Банк приймають заявки на сімейну іпотеку тільки від сімей, які виховують дітей з інвалідністю.
- У МКБ і банку "Санкт-Петербург" заявку на отримання сімейної іпотеки можуть подати тільки сім'ї з дитиною або дітьми, народженими у 2018-2023 роках.
Банки продовжують збирати контакти на майбутнє
Банки, які продовжують приймати заявки, здебільшого збирають контакти на майбутнє, оскільки не хочуть втрачати клієнтську базу після відновлення сімейної іпотеки на нових умовах.Довідково! Російський уряд запустив програму сімейної іпотеки під 6% річних у 2018 році. Довгий час вона залишалася однією з найпопулярніших і найдоступніших державних програм для купівлі житла в новобудові, на тлі двозначних ставок за власними програмами банків.