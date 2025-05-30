Мінус 2,6 трильйона рублів: у Росії плановий дефіцит бюджету зріс у понад три рази

У Росії затвердили зміни до бюджету. Плановий дефіцит було збільшено більш ніж у три рази.

Дефіцит бюджету у Росії зріс більше, ніж у три рази

Він зріс з 1,17 трильйона рублів до 3,8 трильйона рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

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У Росії затвердили зміни до бюджету: плановий дефіцит на 2025 рік збільшено більш ніж утричі – з 1,17 до 3,8 трильйона рублів,

– написав він.

Причинами стали дешева нафта та зміцнення рубля, що разом призводять до падіння нафтово-газових доходів майже на чверть від запланованого. Тобто це мінус 2,6 трильйона рублів.

Ціна на Urals у новому прогнозі знижена з 69,7 долара до 56 доларів за барель,

– додав Власюк.

Одним із драйверів цього падіння стали санкції. Вони продовжують тиснути на російський енергетичний експорт.

Важливо! Згідно зі слів уповноваженого Зеленського, це ще раз доводить, що Росія критично залежна від нафтодоларів.