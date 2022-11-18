В Росії дефіцит валюти після оголошення мобілізації

Мобілізація спровокувала росіян знімати кошти з депозитів в доларах та євро, а також сплеск на місцевій біржі. Через це в Росії дефіцит валюту, констатують в Центробанку.

Чим закликали замінити долари та євро у Росії

Очільниця російського Центробанку закликала населення переходити на валюти "дружніх країн", наприклад, юань, замість того, щоб купувати долари та євро.

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У Bloomberg підкреслили, що попит на "токсичні", через санкції, долари та євро, різко зріс після оголошення часткової мобілізації у Росії. Річ у тім, що такі дії Кремля змусила сотні тисяч росіян втекти за кордон.

На тлі санкційних ризиків і відтоку з валютних депозитів кілька банків зіткнулися зі значним зниженням своїх валютних кореспондентських рахунків, що призвело до дефіциту валютної ліквідності на місцевому ринку,

– йдеться в повідомленні Банку Росії.

Сплеск на російській біржі

Зняття коштів з депозитів фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті в жовтні досягло 14,8 мільярда доларів, а процентні ставки за свопами "овернайт" на долар і євро на внутрішньому ринку стали негативними.

Також росіяни почали скуповувати масово валюту на Московській біржі, через оголошену у вересні часткову мобілізацію. Її вже громадяни країни-агресорки скупили на суму, еквівалентну 70,9 миллиардов рублів, або 1,2 мільярда доларів.

У Bloomberg зауважують, що зі зростанням попиту пропозиція доларів і євро скоротилася, оскільки російські експортери скоротили частку цих валют у зовнішній торгівлі на користь юаня, щоб уникнути санкційних ризиків.

Що зараз відбувається з економікою Росії

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, у коментарі 24 каналу, про дані, які дають Рада Європейського Союзу, Світовий банк та Міжнародний валютний фонд. Санкції проти Росії мають такі наслідки:

ВВП впав від 5,5% до 9%;

обсяг торгівлі товарами й послугами впав на 30 – 35%;

експорт нафти до ЄС скоротиться на 90% до кінця 2022 року;

з країни пішла майже тисяча іноземних компаній, які складали 40% ВВП;

рівень інфляції сягає 22%;

немає можливості імпортувати технології та компоненти;

стрімко скоротилося виробництво;

знецінився ринок капіталу.

Також він наголосив, що російська економіка відкотилася на тридцять років через санкційні обмеження.