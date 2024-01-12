Без світла і тепла: у російських містах ввели відключення електроенергії

У різних містах Росії відбуваються віялові відключення електроенергії. Проблема торкнулася навіть столиці, де досі відключення не практикувалися.

Немає опалення

Окрім відсутності електроенергії, в російських містах масово відсутнє опалення, у деяких будинках температура не перевищує 6 градусів.

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Так, наприклад, про відсутність опалення в соцмережі Х (Twitter) розповідають жителі Новосибірська. Через прорив теплотраси без опалення та гарячої води залишилися тисячі мешканців.

Про відсутність опалення повідомляють навіть мешканці Якутська, де температура взимку може опускатися нижче 40 градусів.

Навіть жителів Москви зачепила відсутність тепла в будинках. Раніше 24 Канал повідомляв, що внаслідок пожежі на підстанції в Москві місцеві мешканці втратили доступ до електроенергії та опалення. Для підігріву вони були змушені використовувати тимчасові методи, такі як розпалювання багаття на подвір'ї.

Крім цього, постійні прориви на російських теплотрасах виникають через корупційні схеми.

Відсутність електроенергії

Через відсутність електроенергії жителі одного з районів Махачкали вийшли на протест. Жителі повідомляють, що в декого немає світла весь день.

Аналогічна ситуація і в Омську — світло там відсутнє навіть у школах і дитсадках.

Запровадження графіків відключень електропостачання через пошкоджену російську енергосистему виникло внаслідок українських атак. Хоча комунальники стверджують, що це планові профілактичні роботи, громадяни РФ сумніваються у необхідності їх проведення під час морозів.

Тим часом Мосенергозбут обіцяє, що відключення здійснюватимуться за чіткими інтервалами між районами суворо відповідно до графіка. Інтервал відключення не перевищуватиме 12 годин на день.