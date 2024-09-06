Заміна не вдалася: росіяни не хочуть користуватися аналогами Apple та Google Pay

Як повідомляють російські ЗМІ, після того, як з ринку Росії пішли Apple Pay та Google Pay, вітчизняні безконтактні платіжні сервіси не користуються попитом у росіян.

Чому надають перевагу

За даними дослідження "Т-Касса", для здійснення безконтактної оплати росіяни все ще віддають перевагу використанню банківських карт аніж нових російських безконтактних платіжних сервісів.

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У червні 2024 року 78% покупок в офлайн та онлайн-магазинах оплачувалися картами. Водночас у квітні 2022 року, після того, як іноземні сервіси пішли з ринку агресорки, цей показник становив 94%.

До початку вторгнення Росії в Україну, майже половина російських оплат припадала на Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay – 49%.

У той час банківськими картами користувалися 51% разів.

Як часто росіяни користуються новими сервісами

Нові російські сервіси, як-от QR-коди та Mir Pay, на початку створення були не популярні – менше ніж 1%. До червня цього року частка платежів за допомогою QR-кодів та SberPay зросла до 9%, а Mir Pay – до 5%.

Цікаво! Клієнти Т-банку ("Тінькофф") використовують частіше нові сервіси для швидкої оплати на Android. Кнопка T-Pay та спеціальні стікери загалом становлять 8% транзакцій.

Як пояснюють, головною проблемою російських платіжних сервісів є відсутність можливості безшовної оплати – як в офлайн, так і в онлайн.