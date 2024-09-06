Замена не удалась: россияне не хотят пользоваться аналогами Apple и Google Pay

Как сообщают российские СМИ, после того, как с рынка России ушли Apple Pay и Google Pay, отечественные бесконтактные платежные сервисы не пользуются спросом у россиян.

Почему отдают предпочтение

По данным исследования "Т-Касса", для осуществления бесконтактной оплаты россияне все еще отдают предпочтение использованию банковских карт чем новых российских бесконтактных платежных сервисов.

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В июне 2024 года 78% покупок в офлайн и онлайн-магазинах оплачивались картами. В то же время в апреле 2022 года, после того, как иностранные сервисы ушли с рынка агрессора, этот показатель составлял 94%.

До начала вторжения России в Украину, почти половина российских оплат приходилась на Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay – 49%.

В то время банковскими картами пользовались 51% раз.

Как часто россияне пользуются новыми сервисами

Новые российские сервисы, такие как QR-коды и Mir Pay, в начале создания были не популярны – менее 1%. К июню этого года доля платежей с помощью QR-кодов и SberPay выросла до 9%, а Mir Pay – до 5%.

Интересно! Клиенты Т-банка ("Тинькофф") используют чаще новые сервисы для быстрой оплаты на Android. Кнопка T-Pay и специальные стикеры в целом составляют 8% транзакций.

Как объясняют, главной проблемой российских платежных сервисов является отсутствие возможности бесшовной оплаты – как в оффлайн, так и в онлайн.