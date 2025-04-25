Впродовж наступних кількох років: у Росії прогнозують зростання цін

Росіяни прогнозують підвищення цін. Зокрема у 2025 році вони збільшаться на 7-8%.

Підвищення цін у Росії

Водночас у наступному році вони також збільшаться на 3-4%, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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Потім інфляція у Росії має стабілізуватися на цільовому рівні. Таку заяву зробила Ельвіра Набіулліна- Голова Центрального банку Російської Федерації.

Зокрема вона прокоментувала ключову ставку Центрального банку та порівняла її з ліками. Згідно зі слів Набіулліної, призначений курс слід довести до кінця, аби уникнути рецидивів.

Зауважте! Центральний банк залишив ключову ставку на рівні 21%. Зокрема банк прогнозує середню ключову ставку до кінця року у діапазоні 19,5-21,5%.