Впродовж наступних кількох років: у Росії прогнозують зростання цін
- У 2025 році в Росії прогнозується зростання цін на 7-8%, а у наступному році на 3-4%.
- Центральний банк Росії залишив ключову ставку на рівні 21% і прогнозує середню ставку у діапазоні 19,5-21,5% до кінця року.
Росіяни прогнозують підвищення цін. Зокрема у 2025 році вони збільшаться на 7-8%.
Підвищення цін у Росії
Водночас у наступному році вони також збільшаться на 3-4%, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.
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Потім інфляція у Росії має стабілізуватися на цільовому рівні. Таку заяву зробила Ельвіра Набіулліна- Голова Центрального банку Російської Федерації.
Зокрема вона прокоментувала ключову ставку Центрального банку та порівняла її з ліками. Згідно зі слів Набіулліної, призначений курс слід довести до кінця, аби уникнути рецидивів.
Зауважте! Центральний банк залишив ключову ставку на рівні 21%. Зокрема банк прогнозує середню ключову ставку до кінця року у діапазоні 19,5-21,5%.