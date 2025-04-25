Повышение цен в России

В то же время в следующем году они также увеличатся на 3-4%, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

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Затем инфляция в России должна стабилизироваться на целевом уровне. Такое заявление сделала Эльвира Набиуллина- Председатель Центрального банка Российской Федерации.

В частности она прокомментировала ключевую ставку Центрального банка и сравнила ее с лекарствами. Согласно словам Набиуллиной, назначенный курс следует довести до конца, чтобы избежать рецидивов.

Заметьте! Центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 21%. В частности банк прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца года в диапазоне 19,5-21,5%.