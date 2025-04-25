Украинский бизнес выигрывает суды

Об этом сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал. Среди истцов – агрокомпании, бизнес из Донбасса и жители Харькова.

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Всего в судебном реестре – не менее 1 482 решения, из них:

239 исков от украинцев удовлетворены, 39 – отклонены;

224 дела бизнеса выиграно, только 3 – проиграно.

В 2024 году тенденция сохраняется: граждане выиграли 53 дела, бизнес – 68, без единого поражения.

Рекорды компенсаций

328 миллионов гривен присудили жителю Харькова – это самое большое возмещение одному украинцу.

Агрокомпания "Магнат" выиграла два дела на 247 миллиардов гривен.

Алчевский коксохим – 12 миллиардов гривен.

В то же время были и курьезные иски: житель Хмельницкой области пытался отсудить 999 квадриллионов гривен, но суд отказал.