Украинский бизнес выигрывает суды
Об этом сообщает Опендатабот, информирует 24 Канал. Среди истцов – агрокомпании, бизнес из Донбасса и жители Харькова.
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Всего в судебном реестре – не менее 1 482 решения, из них:
- 239 исков от украинцев удовлетворены, 39 – отклонены;
- 224 дела бизнеса выиграно, только 3 – проиграно.
В 2024 году тенденция сохраняется: граждане выиграли 53 дела, бизнес – 68, без единого поражения.
Рекорды компенсаций
328 миллионов гривен присудили жителю Харькова – это самое большое возмещение одному украинцу.
Агрокомпания "Магнат" выиграла два дела на 247 миллиардов гривен.
Алчевский коксохим – 12 миллиардов гривен.
В то же время были и курьезные иски: житель Хмельницкой области пытался отсудить 999 квадриллионов гривен, но суд отказал.