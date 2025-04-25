У Росії хочуть скористатися торговельною війною

Попри різні обмеження, економіка Росії за три роки конфлікту демонструвала кращі результати, ніж очікувалося, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Але зараз країна готується до тривалого періоду низьких цін на нафту – свій головний експортний товар – та скорочення бюджетних надходжень.

Глобальна економічна ситуація ускладнюється – товарні та фінансові ринки зазнають суттєвих коливань через посилення глобальної конкуренції,

– сказав Путін.

На його думку, потрібно не лише стежити за цими факторами та прогнозувати їх зміни. Зокрема й використовувати нові можливості для розвитку вітчизняного виробництва, торговельних зв’язків та експорту з метою зміцнення національної економіки загалом

Зверніть увагу! Це були перші публічні коментарі Путіна щодо світової економіки після оголошення американських тарифів.

Що відбувається з економікою Росії

Зустріч Путіна з чиновниками відбулася за день до засідання ради директорів Центрального банку, який має ухвалити рішення щодо ключової облікової ставки, яка наразі становить 21%. Це найвищий рівень із початку правління Путіна.

І Центральний банк, і Міністерство фінансів попередили про можливі негативні наслідки глобальної турбулентності для російської економіки. Міністр фінансів Антон Силуанов 23 квітня заявив, що Росії потрібно нарощувати фіскальні резерви, щоб забезпечити покриття бюджетних витрат щонайменше на три роки у разі тривалого зниження цін на нафту.

Путін визнав, що у першому кварталі державні витрати зросли на 25%, але пояснив це наміром своєчасно профінансувати всі статті бюджету,

– наголошують у матеріалі.

Росія скоротила прогноз доходів від експорту нафти та газу на 2025–2027 роки через зниження цін на нафту. За документом Мінекономіки, очікується падіння надходжень на 15% цього року.

Зростання економіки Росії, за прогнозами, сповільниться до щонайменше 2,5% у 2025 році порівняно з 4,3% у 2024-му. Путін назвав це "м’якою посадкою", яка є частиною стратегії боротьби з інфляцією, що досі перевищує 10%.

Центробанк Росії попередив цього місяця, що ціни на нафту можуть залишатися нижчими за прогнозовані протягом кількох років через зниження глобального попиту,

– пише Reuters.

Важливо! Попереднє засідання правління відбулося 21 березня — ще до запровадження нових американських тарифів.