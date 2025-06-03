Кошти закінчуються: у Росії скорочують виплати за участь у війні проти України
- У Башкортостані скоротили одноразову виплату за підписання контракту для участі у війні проти України з 1,6 мільйона до 1 мільйона рублів.
- Пошук контрактників для російської армії обходиться бюджету країни приблизно у 2 мільярди рублів на день, з яких 1,5 мільярда оплачують регіональні влади.
У Башкортостані скоротили одноразову виплату за підписання контракту для участі у війні проти України. З 5 червня вона становитиме мільйон рублів замість нинішніх 1,6 мільйона.
У Росії скорочують виплати за участь у війні
Указ підписав голова республіки Радий Хабіров, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Регіональну частину виплати в Уфі уріжуть удвічі. Вона знизиться з 1,2 мільйона до 600 тисяч рублів. Проте там залишиться муніципальна надбавка в розмірі 700 тисяч рублів.
Зокрема федеральна частина у 400 тисяч рублів діє безстроково по всій Росії. Тобто той, хто підписав контракт в Уфі, отримає 1,7 мільйона, а в інших військкоматах регіону – 1,4 мільйона рублів.
Башкортостан – щонайменше четвертий регіон, який знизив виплати. Наприклад, раніше про скорочення заявили:
- влада Ямало-Ненецького автономного округу (з 3,1 мільйона до 1,9 мільйона рублів);
- Нижньогородської (з 3 мільйони до 1,5 мільйона);
- Бєлгородської (з 3 мільйони до 800 тисяч) областей.
Гроші закінчуються. Тепер доведеться тиснути на людей адміністративним ресурсом. Будуть ламати через коліно,
– вважає політолог Аббас Галлямов.
Російські медіа пишуть, що наразі пошук контрактників для армії обходиться бюджету приблизно у 2 мільярди рублів на день. З цієї суми приблизно 1,5 мільярда рублів оплачують регіональні влади, які змушені витрачати на вербувальну кампанію майже 3% своїх бюджетів. Решту, тобто 0,5 мільярда рублів, фінансує федеральна скарбниця.
Важливо! Якщо нинішні темпи витрат збережуться, до кінця року це обійдеться бюджету в 730 мільярдів рублів.