Кошти закінчуються: у Росії скорочують виплати за участь у війні проти України

У Башкортостані скоротили одноразову виплату за підписання контракту для участі у війні проти України. З 5 червня вона становитиме мільйон рублів замість нинішніх 1,6 мільйона.

У Росії скорочують виплати за участь у війні

Указ підписав голова республіки Радий Хабіров, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Регіональну частину виплати в Уфі уріжуть удвічі. Вона знизиться з 1,2 мільйона до 600 тисяч рублів. Проте там залишиться муніципальна надбавка в розмірі 700 тисяч рублів.

Зокрема федеральна частина у 400 тисяч рублів діє безстроково по всій Росії. Тобто той, хто підписав контракт в Уфі, отримає 1,7 мільйона, а в інших військкоматах регіону – 1,4 мільйона рублів.

Башкортостан – щонайменше четвертий регіон, який знизив виплати. Наприклад, раніше про скорочення заявили:

влада Ямало-Ненецького автономного округу (з 3,1 мільйона до 1,9 мільйона рублів); Нижньогородської (з 3 мільйони до 1,5 мільйона); Бєлгородської (з 3 мільйони до 800 тисяч) областей.

Гроші закінчуються. Тепер доведеться тиснути на людей адміністративним ресурсом. Будуть ламати через коліно,

– вважає політолог Аббас Галлямов.

Російські медіа пишуть, що наразі пошук контрактників для армії обходиться бюджету приблизно у 2 мільярди рублів на день. З цієї суми приблизно 1,5 мільярда рублів оплачують регіональні влади, які змушені витрачати на вербувальну кампанію майже 3% своїх бюджетів. Решту, тобто 0,5 мільярда рублів, фінансує федеральна скарбниця.

Важливо! Якщо нинішні темпи витрат збережуться, до кінця року це обійдеться бюджету в 730 мільярдів рублів.