Кінець дешевим товарам: спроба Кремля залатати "дірки" в бюджеті обернулася шоком
Російська влада, намагаючись залатати "дірки" в бюджеті, оголосила боротьбу з так званим "сірим" імпортом. У підсумку це призвело до різкого подорожчання найдешевших товарів із Китаю для росіян.
Чому дешеві товари різко здорожчали
Річ у тім, що багато іноземних товарів у Росії потребують сертифікатів або декларацій відповідності для продажу на ринку. Однак тепер їх оформлення коштує у чотири рази дорожче, ніж рік тому, пише The Moscow Times.
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Російські лабораторії, за словами імпортерів, різко підвищили вартість своїх послуг. Так, раніше сертифікат на один вид товару коштував 50 – 70 тисяч рублів. Нині ж за той же документ просять вже 200 – 300 тисяч.
По великих імпортерах такі витрати б'ють не так відчутно, а от малий бізнес попереджає про підвищення цін на товари через здорожчання сертифікатів.
Це можна було б "розмазати" на партію товару і ніхто б не помітив. Але це працює лише для великих імпортерів. Зараз значну частину побутових товарів завозить малий бізнес, де партії по 100 – 200 одиниць. І додати до кожної одиниці по 1,5 – 2 тисячі рублів – це вже критично,
– розповів імпортер посуду.
Раніше імпортери активно користувалися сертифікатами, оформленими в країнах Євразійського економічного союзу, насамперед у Киргизстані. Однак наприкінці 2025 року російський уряд дозволив регуляторам блокувати сумнівні сертифікати, що вони й почали активно робити.
Відтак, попит на сертифікацію всередині Росії різко зріс, а ціни на неї різко пішли вгору. Ба більше, імпортери кажуть, що ситуація призвела до дефіциту потужностей і черг у лабораторіях.
Ми вже понад два тижні шукаємо центр для сертифікації. Ціна – від 200 тисяч рублів, а терміни – до 60 днів після подачі зразків. Раніше це займало до двох тижнів,
– додав імпортер медичних товарів.
У підсумку компанії констатують: посилення регулювання і скорочення можливостей призвели до того, що навіть найдешевші товари з Китаю швидко дорожчають.
Зауважте! У Кремлі заявляли, що заходи для боротьби з "сірим" імпортом потрібні для захисту внутрішнього ринку від неякісного імпорту. Насправді ж підвищенням вартості державних послуг влада намагалася знайти додаткові надходження до бюджету, дефіцит якого продовжує зростати.
Нагадаємо, дефіцит бюджету Росії у 2025 році перевищив початкові розрахунки у п’ять разів, що змусило владу знову підвищувати податки. Із 2026 року ставку ПДВ збільшили до 22%, паралельно запустивши нову податкову реформу для малого бізнесу.
Попри ці кроки, станом на кінець квітня "дірка" у федеральному бюджеті сягнула майже 6 трильйонів рублів. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, і приблизно у 1,5 раза перевищує річний план, закладений раніше.
За перші чотири місяці року бюджетний дефіцит Росії становив близько 78,4 мільярда доларів, що дорівнює 2,5% ВВП. Тоді як річний прогноз уряду складав 50,5 мільярда доларів.
Водночас аналітики вказують, що офіційна статистика може не відображати реальної картини. За їхніми оцінками, фактичний дефіцит бюджету є значно більшим, а рівень інфляції – вищим, ніж це публічно визнає російська влада.