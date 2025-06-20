Справді вичерпані – у Росії заявили про нестачу економічних ресурсів

Росія мало ресурси, які дозволяли її економіці демонструвати зростання протягом двох років навіть попри війну та санкції. Однак наразі вони вичерпані.

У Росії вичерпалися економічні ресурси

Таку заяву зробила голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Ми зростали два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси,

– пояснила Набіулліна.

Згідно з її слів, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, капітал банківської системи, а також гроші з Фонду національного добробуту. Саме користуючись цими коштами уряд латав "дірки" у бюджеті та фінансував трильйонні мегапроєкти.

Ми маємо усвідомлювати, що багато з цих ресурсів справді вичерпані,

– сказала Ельвіра Набіулліна.

Рівень безробіття у Росії знизився до історичного мінімуму – 2,3%. Водночас масова еміграція та мобілізація чоловіків на війну спричинили нестачу кадрів, яку уряд оцінює у 2 мільйони осіб.

Що відбувається з економікою країни? Завантаження виробничих потужностей перевищило 80%, що стало рекордом сучасної історії. Ліквідні активи ФНД з початку війни скоротилися утричі – до 2,8 трильйона рублів. Запаси у валюті зменшились до 153,7 млрд юанів – мінімуму з моменту створення фонду у 2008 році, а золотий запас ФНД скоротився до 139,5 тонни, хоча перед початком війни перевищував 400 тонн. Фонд може бути повністю вичерпаний до 2026 року.

За даними Росстату, у першому кварталі темпи зростання ВВП впали утричі – з 4,1% до 1,4%. У порівнянні з попереднім кварталом економіка вперше з 2022 року почала скорочуватись.

Прибутки бізнесу в березні обвалилися на третину, а в ключовому, нафтогазовому секторі – удвічі. Водночас промисловість опинилася на межі стагнації (1,2% зростання за січень-квітень), а цивільні галузі почали скорочуватись.

Зауважте! Оборот роздрібної торгівлі сповільнився утричі – 2,4% станом на кінець квітня проти 7,2% на кінець грудня.