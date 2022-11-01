Росії як газовій країні залишилося недовго: експорт обвалився майже на половину

В січні – жовтні цього року російський "Газпром" видобув менше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Внаслідок того, що Європа замінила імпорт російського палива, скоротилися і прибутки головної газовидобувальної компанії агресора.

За даними "Газпрому", у січні – жовтні 2022 року видобувалося 344 мільярди кубометрів газу. Це на 18,6% (на 78,8 мільярда. кубометрів) менше, ніж минулого року.

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Зменшення експорту

Експорт "Газпрому" до інших країн цього року становив 91,2 мільярда кубометрів, що на 42,6% (на 67,6 мільярда кубометрів) менше, ніж за той же період 2021 року. Зниження споживання газу в Європейському Союзі стало ключовим фактором скорочення попиту на російський газ. Частка ЄС у зменшенні попиту на криваве паливо склала 85%, або 36 мільярдів кубометрів.

Споживання газу знизилося й у Великій Британії: за вказаний період – приблизно на 4 мільярди кубометрів. Таким чином, загальна частка країн ЄС та Великобританії у скороченні попиту на російське паливо склала близько 95%. У "Газпромі" заявили, що постачають газ згідно з підтвердженими заявками.

Зменшився також і внутрішній попит. Попит на газ компанії з газотранспортної системи на внутрішньому ринку за цей період зменшився на 5,6%, що становить 11,1 мільярда кубометрів.

Експорт російського газу зростає до Китаю. Транспортування відбувається газопроводом "Сила Сибіру" в рамках двостороннього довгострокового контракту між "Газпромом" і CNPC. "Постачання регулярно йдуть понад добові контрактні кількості", – говориться у заяві.

Європа позбулася залежності від російського газу

З початку війни Європа скоротила споживання російського газу з 40% до 7%. Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС успішно досягти енергетичної незалежності від Росії. Так сталося, зокрема, через те, що Росія порушувала контрактні зобов'язання і зменшувала обсяги постачань. Це змусило ЄС обрати альтернативних постачальників.

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