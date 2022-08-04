У росії знайшли новий спосіб обходу нафтових санкцій: ЗМІ розповіли про роль Єгипту

24 липня вантаж обсягом близько 700 тисяч барелів російської нафти був доставлений на єгипетський нафтовий термінал Ель-Хамра на Середземноморському узбережжі рано вранці, згідно з даними Bloomberg. Через кілька годин інше судно забрало партію з порту, яка могла включати частину, або всю російську нафту марки Urals.

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Через кілька годин після того, як перший танкер Crested покинув Ель-Хамру, прибув ще один – Chris. Судно вже знаходилося в терміналі кілька днів, але відійшло від причалу, щоб дозволити Crested пришвартуватися, як показують дані відстеження.

Коли 28 липня Chris покинув термінал Ель-Хамру, він був майже повний. Нині судно Chris пришвартоване до нафтового термінала Рас-Шухейр на узбережжі Червоного моря в Єгипті. Цей термінал також дає можливість змішувати російську нафту з єгипетською.