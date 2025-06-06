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6 червня, 13:40
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Банк Росії знизив ключову ставку до 20%

Валерія Городинська
Основні тези
  • Центробанк Росії знизив ключову ставку з 21% до 20% річних, щоб тимчасово покращити економічну ситуацію.
  • Економісти попереджають, що це рішення може призвести до зростання інфляції та погіршення економічної ситуації в майбутньому.

Центробанк Росії повідомив, що ухвалив рішення знизити ключову ставку на 100 базових пунктів, тобто до 20% річних. Однак таке рішення лише тимчасово поліпшить ситуацію, а згодом ще більше її погіршить.

Як Росія вперше за довгий час знизила ключову ставку

Як повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал, серед причин зниження ключової ставки є нібито поточний інфляційний тиск в Росії, який продовжує знижуватися. 

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Нагадуємо! У жовтні 2024 року банк Росії підвищив ключову ставку до 21%, що стало максимальним значенням за останні 20 років. 

В банку Росії пояснюють, що при цьому внутрішній попит випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг, й додають, що російська економіка поступово повертається до траєкторії збалансування.

  • Ще раніше заявлялося, що зниження ключової ставки Центробанком Росії може тимчасово покращити економічну ситуацію. Втім це може згодом призведе до краху економіки через ріст інфляцію.
  • Як пояснює для 24 Каналу доктор економічних наук Андрій Длігач, Центробанк Росії отримує високу ключову ставку, за якою може обліковувати кредитування комерційних банків. Тобто Центробанк дає комерційним банкам, а вони вже бізнесу.
  • Таким чином, чим вища облікова ставка, тим дорожче для бізнесу фінансовий ресурс, а отже бізнес починає скаржитися президенту Володимиру Путіну.
  • Путін, своєю чергою, починає тиснути на голову Центробанку Росії, Ельвіру Набіулліну, яка не вважала за можливим зниження ключової ставки, адже якщо відбудеться зниження, то гроші Центрального банку підуть в економіку й відбудеться розгортання інфляції, яку вже не спинити. 