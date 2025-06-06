Банк Росії знизив ключову ставку до 20%

Центробанк Росії повідомив, що ухвалив рішення знизити ключову ставку на 100 базових пунктів, тобто до 20% річних. Однак таке рішення лише тимчасово поліпшить ситуацію, а згодом ще більше її погіршить.

Як Росія вперше за довгий час знизила ключову ставку

Як повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал, серед причин зниження ключової ставки є нібито поточний інфляційний тиск в Росії, який продовжує знижуватися.

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Нагадуємо! У жовтні 2024 року банк Росії підвищив ключову ставку до 21%, що стало максимальним значенням за останні 20 років.

В банку Росії пояснюють, що при цьому внутрішній попит випереджає можливості розширення пропозиції товарів і послуг, й додають, що російська економіка поступово повертається до траєкторії збалансування.