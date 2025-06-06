Як ЄС може тиснути на Москву

Таке рішення підтримує більшість членів Європейського парламенту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Зверніть увагу! Новий список має бути ухвалено на наступному тижні.

Маркус Фербер Депутат Європейського парламенту Є велика підтримка внесення Росії до списку.

Що дає включення у цей список:

репутаційна шкода; зобов'язання проводити додаткові перевірки при обробці транзакцій, які стосуються осіб чи організацій з країни, що включена у "сірий список".

Формуванням списку займається FATF – міжурядовий орган, який бореться з фінансовим тероризмом та відмиванням грошей.

Зауважте! Російське членство у FATF було призупинено через вторгнення в Україну. Попри це, імовірно, низка країн однаково блокуватиме спроби додати Росію у цей список.