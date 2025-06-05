Це відбулося під час спільного брифінгу президента США з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у четвер, 5 червня, пише 24 Канал.

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Чи посилить Трамп тиск на Путіна

Журналіст спитав президента США, чи посилюватиме він тиск на Росію для наближення миру в Україні. Трамп не зміг відповісти прямо.

Пам'ятайте, це я завершив "Північний потік-2", який мав пролягати до Німеччини. Ніхто інший цього не зробив. А потім прийшов Байден і одразу ж відновив його,

– заявив Трамп.

Він додав, звертаючись до Мерца, у США "дуже багато нафти й газу". Президент США сподівається, що політики включать це до торгівельної угоди.

Президент США назвав німецького канцлера "дуже хорошою людиною, з якою приємно мати справу". "Він дуже чудовий представник Німеччини, я думаю, що все, чого ми хочемо, це мати добрі стосунки, решта ж сама собою піде за ним дуже легко", – підкреслив він.

Дональд Трамп також заявив, що Росія дасть відповідь на атаку по авіабазах, яку СБУ здійснила 1 червня. За словами президента США, він нібито відмовляв Путіна від відповіді на операцію "Павутина", адже йому це "не подобається".