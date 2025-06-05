Это произошло во время совместного брифинга президента США с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в четверг, 5 июня, пишет 24 Канал.

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Усилит ли Трамп давление на Путина

Журналист спросил президента США, будет ли он усиливать давление на Россию для приближения мира в Украине. Трамп не смог ответить прямо.

Помните, это я положил конец "Северному потоку-2", который должен был пролегать в Германию. Никто другой этого не сделал. А потом пришел Байден и сразу же одобрил его,

– заявил Трамп.

Он добавил, обращаясь к Мерцу, в США "очень много нефти и газа". Президент США надеется, что политики включат это в торговую сделку.

Президент США назвал немецкого канцлера "очень хорошим человеком, с которым приятно иметь дело". "Он очень замечательный представитель Германии, я думаю, что все, чего мы хотим, это иметь хорошие отношения, остальное же само последует за ним очень легко", – подчеркнул он.

Дональд Трамп также заявил, что Россия ответит на атаку по авиабазам, которую СБУ осуществила 1 июня. По словам президента США, он якобы отговаривал Путина от ответа на операцию "Паутина", ведь ему это "не понравилось".