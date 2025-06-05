Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Как политики готовятся к встрече с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на встречу с Дональдом Трампом с подписанным письмом от короля. Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса привез с собой двух чемпионов по гольфу, а канадский премьер-министр Марк Карни неоднократно репетировал свою короткую речь перед встречей в Овальном кабинете.

Теперь настал черед канцлера Германии Фридриха Мерца встретиться с Трампом. Накануне его первого визита в Белый дом немецкая пресса уже успела дать непрошеный совет: стоит сделать акцент на совместном увлечении гольфом.

И хоть американские чиновники преуменьшают значение этих встреч, называя их "очередным визитом мирового лидера", для гостей эти переговоры имеют большое значение как во внутренней, так и во внешней политике. Обращаться с непредсказуемым американским президентом, который может поставить гостя в неловкое положение, – задача, требующая тщательной подготовки,

– отмечают журналисты.

Один из американских лоббистов, который консультирует иностранные правительства, назвал этот процесс "как выжить во время встречи с Трампом". По словам источников, теперь это стало фактически отдельным направление работы для лоббистов, консультантов и экспертов по нацбезопасности в Вашингтоне.

Владимир Зеленский и его команда также тщательно готовились к встрече с Трампом и прошли своеобразный курс "Трамп 101" от ключевых республиканцев в Конгрессе – о том, как лучше взаимодействовать с президентом.

Однако печально известная встреча в конце февраля все равно пошла наперекосяк. Это лишь усилило тревогу других мировых лидеров перед участием в новом "реалити-шоу" Трампа: импровизированной сессии знакомства в Овальном кабинете с участием нескольких министров, на глазах у журналистов и в прямом эфире для всего мира.

Встреча Зеленского – это был настоящий "о, черт" момент для других лидеров. Они увидели то публичное испытание, через которое придется пройти. И думали: как избежать того сплошного хаоса, в который попал Зеленский?

– сказал один из высокопоставленных чиновников Конгресса США, знакомый с подготовкой к этому событию.

Для лидеров других стран это не впервые – они уже имели дело с Трампом во время его первой каденции. Но теперь, когда Трамп вернулся в Белый дом в январе, заметно увереннее и менее сдержанный, усилия "задобрить" его только усилились.