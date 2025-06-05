Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Чего ждать от переговоров Трампа и Мерца

Администрация Дональда Трампа перенесла встречу в Овальном кабинете на начало визита, поместив ее в график перед рабочим обедом. Немецкие чиновники ожидали, что сначала будет обед, который позволит обсудить спорные вопросы приватно до появления перед камерами.

Издание отмечает, что Трамп неоднократно использовал встречи в Овальном кабинете перед журналистами, чтобы атаковать и ставить в неудобное положение своих коллег. Наиболее известными стали споры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Команда Мерца понимает, насколько важна первая встреча между лидерами. Помощники Мерца, которые проинформировали журналистов перед визитом, пообщались с советниками других лидеров, посетивших Вашингтон, чтобы узнать об их опыте. Мерц сам пообщался со многими из этих лидеров, в частности недавно позвонил Рамафосе,

– указывают журналисты.

В центре переговоров Мерца и Трампа будут усилия по прекращению войны в Украине, реакция НАТО на растущие внешние угрозы, а также таможенный конфликт между США и ЕС. СМИ пишут, что Мерц ясно дал понять, что едет не как "проситель" и будет уверенно отстаивать европейские позиции.

Немецкое издание Bild предполагает, что встреча Трампа и Мерца может приобрести непредсказуемый характер, если США попытаются спровоцировать канцлера вопросами о политпартии АдГ. "Эта тема может стать испытанием дипломатических способностей Мерца", – считают журналисты.

Также там отмечают, что принимающая сторона поселила немецкого канцлера в гостевом доме, который имеет репутацию "самого роскошного отеля в мире"