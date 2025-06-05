Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Чого чекати від переговорів Трампа і Мерца

Адміністрація Дональда Трампа перенесла зустріч в Овальному кабінеті на початок візиту, помістивши її у графік перед робочим обідом. Німецькі чиновники очікували, що спочатку буде обід, який дасть змогу обговорити спірні питання приватно до появи перед камерами.

Видання зауважує, що Трамп неодноразово використовував зустрічі в Овальному кабінеті перед журналістами, щоб атакувати та ставити у незручне становище своїх колег. Найбільш відомими стали суперечки з президентом України Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

Команда Мерца розуміє, наскільки важлива перша зустріч між лідерами. Помічники Мерца, які проінформували журналістів перед візитом, поспілкувалися з радниками інших лідерів, які відвідали Вашингтон, щоб дізнатися про їхній досвід. Мерц сам поспілкувався з багатьма з цих лідерів, зокрема нещодавно зателефонував Рамафосі,

– вказують журналісти.

У центрі переговорів Мерца та Трампа будуть зусилля щодо припинення війни в Україні, реакція НАТО на зростаючі зовнішні загрози, а також митний конфлікт між США та ЄС. ЗМІ пишуть, що Мерц ясно дав зрозуміти, що їде не як "прохач" і впевнено відстоюватиме європейські позиції.

Німецьке видання Bild припускає, що зустріч Трампа і Мерца може набути непередбачуваного характеру, якщо США спробують спровокувати канцлера питаннями про політпартію АдН. "Ця тема може стати випробуванням дипломатичних здібностей Мерца", – вважають журналісти.

Також там зазначають, що приймаюча сторона поселила німецького канцлера в гостьовому будинку, який має репутацію "найрозкішнішого готелю у світі"