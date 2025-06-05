Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Як політик готуються до зустрічі з Трампом

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув на зустріч з Дональдом Трампом із підписаним листом від короля. Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса привіз із собою двох чемпіонів із гольфу, а канадський прем'єр-міністр Марк Карні неодноразово репетирував свою коротку промову перед зустріччю в Овальному кабінеті.

Тепер настала черга канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зустрітися з Трампом. Напередодні його першого візиту до Білого дому німецька преса вже встигла дати непрошену пораду: варто зробити акцент на спільному захопленні гольфом.

І хоч американські чиновники применшують значення цих зустрічей, називаючи їх "черговим візитом світового лідера", для гостей ці переговори мають велике значення як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Поводитися з непередбачуваним американським президентом, який може поставити гостя в незручне становище, – завдання, що вимагає ретельної підготовки,

– зазначають журналісти.

Один з американських лобістів, який консультує іноземні уряди, назвав цей процес "як вижити під час зустрічі з Трампом". За словами джерел, тепер це стало фактично окремим напрямок роботи для лобістів, консультантів і експертів із нацбезпеки у Вашингтоні.

Володимир Зеленський та його команда також ретельно готувалися до зустрічі з Трампом та пройшли своєрідний курс "Трамп 101" від ключових республіканців у Конгресі – про те, як краще взаємодіяти з президентом.

Однак сумнозвісна зустріч наприкінці лютого все одно пішла шкереберть. Це лише посилило тривогу інших світових лідерів перед участю в новому "реаліті-шоу" Трампа: імпровізованій сесії знайомства в Овальному кабінеті за участю кількох міністрів, на очах у журналістів і в прямому ефірі для всього світу.

Зустріч Зеленського – це був справжній "о, чорт" момент для інших лідерів. Вони побачили те публічне випробування, через яке доведеться пройти. І думали: як уникнути того суцільного хаосу, в який потрапив Зеленський?

– сказав один із високопосадовців Конгресу США, обізнаний з підготовкою до цієї події.

Для лідерів інших країн це не вперше – вони вже мали справу з Трампом під час його першої каденції. Але тепер, коли Трамп повернувся в Білий дім у січні, помітно впевненіший і менш стриманий, зусилля "задобрити" його лише посилилися.