Такою думкою з 24 Каналом поділився колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що розмови про ризики дуже сильно б'ють по економіці. Саме це ми бачили перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Дивіться також США, Китай і Росія хочуть розділити світ на "сфери впливу": що це означає для України та Європи

Коли Росія може наважитися на новий наступ

Сьогодні для багатьох держав є ризики. Наприклад, можемо говорити про Фінляндію, країни Балтії, Польщу, Сувальський коридор, який з'єднує Білорусь і Калінінградську область Росії.

Упродовж всієї своєї історії Росія займається тим, що свої ресурси витрачати на конфлікти, війни та розруху. Якщо росіяни матимуть засоби – вони обов'язково воюватимуть,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Ризики однозначно зростуть, якщо настане перемир'я в Україні. Скоріш за все, через цю причину Китай не дозволяє Росії призупинити війну. Адже вивільнення російських сил одразу збільшить ризики для Європи.

Тоді Європа може потрапити під залежність від США, що абсолютно невигідно для Пекіна. Зараз ключовий момент – це домовленості між Китаєм та Америкою. Коли вони визначаться, тоді з'являться умови, щоб створювати систему безпеки для Європи, України.

Всі ризики реальні, тому стоїть питання, що робити. Слабкість структур у Польщі, країнах Балтії в тому, що ми досі перебуваємо у парадигмі минулого,

– підкреслив Пьотр Кульпа.

До слова, колишній директор ЦРУ Девід Петреус також попередив, що Росія може готуватися до нового вторгнення. На думку генерала, у небезпеці зараз Литва. Так Кремль захоче перевірити реакцію НАТО.