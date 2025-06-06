Как ЕС может давить на Москву
Такое решение поддерживает большинство членов Европейского парламента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
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Обратите внимание! Новый список должен быть принят на следующей неделе.
Есть большая поддержка внесения России в список.
Что дает включение в этот список:
- репутационный ущерб;
- обязательство проводить дополнительные проверки при обработке транзакций, касающихся лиц или организаций из страны, включенной в "серый список".
Формированием списка занимается FATF – межправительственный орган, который борется с финансовым терроризмом и отмыванием денег.
Обратите внимание! Российское членство в FATF было приостановлено из-за вторжения в Украину. Несмотря на это, вероятно, ряд стран все равно будет блокировать попытки добавить Россию в этот список.