Згодом зниження ключової ставки призведе до краху економіки Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач.

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Тимчасове розв'язання проблеми

Андрій Длігач зазначив, що Центральний банк Росії отримує високу ключову ставку, за якою обліковується кредитування комерційних банків. Центробанк дає комерційним, а вони – бізнесу. Так відбувається кредитування. Чим вища ця облікова ставка, тим дорожче для бізнесу виявляється фінансовий ресурс. Тоді бізнес скаржиться Владіміру Путіну.

Путін починає тиснути на Ельвіру Набіулліну, голову Центрального банку, яка до цього часу трималася, не вважала за можливим зниження ключової ставки для того, щоб зберегти інфляцію на належному рівні. Якщо зараз буде знижена ключова ставка, гроші Центрального банку підуть в економіку, відбудеться розгортання інфляції, яку вже буде не спинити,

– сказав він.

Зараз російські економісти шукають якісь шляхи, в який спосіб можна одночасно і наситити економіку грошима, і не допустити зростання інфляції. Вони не знайшли таких інструментів. Путіну пояснили, що треба змусити Центральний банк знизити ключову ставку.

Це єдиний спосіб для них якось розморозити ситуацію. Але це дасть лише тимчасове розв’язання. Далі це призведе до краху російської економіки. Я дуже хотів би, щоб Путін змусив Набіулліну знизити ключову ставку, щоб прискорити крах російської економіки,

– пояснив доктор економічних наук.

До слова, економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв припустив, що якщо президент США Дональд Трамп почне посилювати санкції проти Росії, то це обвалить російську економіку.