Про це 24 Каналу розповів економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв. За його словами, санкції проти Росії можуть бути дійсно болючими. Але багато що залежить від Дональда Трампа.

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Що може зробити Дональд Трамп

Як наголосив Ширяєв, зараз російський бізнес та інвестори розраховують, що все-таки буде ухвалена угода між Сполученими Штатами та Росією. Якщо ж Трамп, навпаки, почне посилювати санкції, то це стане серйозним ударом по країні-агресорці.

Якщо Європа зможе синхронізувати новий пакет санкцій зі США, то це буде бомбою, яка страшніша за санкції. В Росії сподіваються, що "Трамп – наш". А такі дії від нього стануть "ядерним вибухом". Сам факт того, що Трамп приєднається, стане катастрофою для того наративу, який вибудовує Кремль останнім часом та на базі якого намагається втримати економічну ситуацію,

– зазначив Ширяєв.

Звісно, малоймовірно, що наслідки цього удару по економіці Росії будуть моментальними. Але вже лунають прогнози, що упродовж 2025 року курс рубля до долара може впасти до 110-120 рублів.

Економіка тримається на вірі та розрахунку сценаріїв, які вважаються ймовірними. А приєднання Трампа до європейських санкцій стане одномоментним сильним ударом. Швидко економіка не обвалиться. Буде довгий процес загнивання з яскравою кризою з покриттям дефіциту бюджету, кризою банківської системи, ринку житла тощо,

– сказав Ширяєв.

Додамо, в ніч на 11 травня диктатор Путін відкинув ідею перемир'я. Він почав вимагати відновити переговори з Україною у стамбульському форматі 15 травня. Президент Володимир Зеленський відповів, що особисто чекатиме на Путіна 15 травня у Стамбулі.