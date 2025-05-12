Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев. По его словам, санкции против России могут быть действительно болезненными. Но многое зависит от Дональда Трампа.

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Что может сделать Дональд Трамп

Как отметил Ширяев, сейчас российский бизнес и инвесторы рассчитывают, что все-таки будет принято соглашение между Соединенными Штатами и Россией. Если же Трамп, наоборот, начнет усиливать санкции, то это станет серьезным ударом по стране-агрессорке.

Если Европа сможет синхронизировать новый пакет санкций с США, то это будет бомбой, которая страшнее санкций. В России надеются, что "Трамп – наш". А такие действия от него станут "ядерным взрывом". Сам факт того, что Трамп присоединится, станет катастрофой для того нарратива, который выстраивает Кремль в последнее время и на базе которого пытается удержать экономическую ситуацию,

– отметил Ширяев.

Конечно, маловероятно, что последствия этого удара по экономике России будут моментальными. Но уже звучат прогнозы, что в течение 2025 года курс рубля к доллару может упасть до 110-120 рублей.

Экономика держится на вере и расчете сценариев, которые считаются вероятными. А присоединение Трампа к европейским санкциям станет одномоментным сильным ударом. Быстро экономика не обвалится. Будет долгий процесс загнивания с ярким кризисом с покрытием дефицита бюджета, кризисом банковской системы, рынка жилья и т.д,

– сказал Ширяев.

Добавим, в ночь на 11 мая диктатор Путин отверг идею перемирия. Он потребовал возобновить переговоры с Украиной в стамбульском формате 15 мая. Президент Владимир Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина 15 мая в Стамбуле.