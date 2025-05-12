Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью РБК-Украина. Перед началом переговоров с Россией должно быть объявлено 30-дневное перемирие, которое будет четко контролироваться международными партнерами.

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Мир возможен только после проверенного перемирия

Если же Кремль откажется – на него должны давить жестче, считает Ермак. По его словам, США и европейские партнеры не имеют никаких претензий к Украине – мяч на стороне Москвы.

Андрей Ермак отметил, что Украина не позволит России разговаривать на языке ультиматумов. Основой любых переговоров должно быть международное право и устав ООН.

Украина предлагает четкий алгоритм: сначала контролируемое 30-дневное прекращение огня, за которым следует определение формата переговоров с участием Европы. По словам Ермака, Киев видит будущее только в справедливом и длительном мире с гарантиями безопасности.

Если Россия согласна, значит, мы переходим к следующему этапу, который тоже понятен и к которому готовы наши партнеры. Если нет, то пожалуйста, должно быть давление на Россию и санкциями, и другими действиями, абсолютно конкретно и четко. Потому что мы не верим России. Мы считаем, что они понимают только язык силы. Вопросов к Украине нет, и поэтому на сегодня вопрос в позиции России,

– добавил руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что США и Европа имеют инструменты, чтобы мониторить ситуацию, но главное – не дать Кремлю снова использовать переговоры как инструмент для затягивания войны.