Со временем снижение ключевой ставки приведет к краху экономики России. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач.

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Временное решение проблемы

Андрей Длигач отметил, что Центральный банк России получает высокую ключевую ставку, по которой учитывается кредитование коммерческих банков. Центробанк дает коммерческим, а они – бизнесу. Так происходит кредитование. Чем выше эта учетная ставка, тем дороже для бизнеса оказывается финансовый ресурс. Тогда бизнес жалуется Владимиру Путину.

Путин начинает давить на Эльвиру Набиуллину, главу Центрального банка, которая до этого времени держалась, не считала возможным снижение ключевой ставки для того, чтобы сохранить инфляцию на должном уровне. Если сейчас будет снижена ключевая ставка, деньги Центрального банка пойдут в экономику, произойдет развертывание инфляции, которую уже будет не остановить,

– сказал он.

Сейчас российские экономисты ищут какие-то пути, каким образом можно одновременно и насытить экономику деньгами, и не допустить роста инфляции. Они не нашли таких инструментов. Путину объяснили, что надо заставить Центральный банк снизить ключевую ставку.

Это единственный способ для них как-то разморозить ситуацию. Но это даст лишь временное решение. Дальше это приведет к краху российской экономики. Я очень хотел бы, чтобы Путин заставил Набиуллину снизить ключевую ставку, чтобы ускорить крах российской экономики,

– пояснил доктор экономических наук.

К слову, экономический обозреватель Вячеслав Ширяев предположил, что если президент США Дональд Трамп начнет усиливать санкции против России, то это обвалит российскую экономику.