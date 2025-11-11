Для рятування бюджету: російський уряд прагне суттєво підвищити штрафи

Російська влада вирішила підвищити штрафи за десятки економічних злочинів – від шахрайства до ухилення від сплати податків. Вони зростуть у 1,5 – 3 рази.

Що планують зробити у Росії?

З такою ініціативою виступило Міністерство юстиції, а урядова комісія з законопроєктної діяльності 10 листопада схвалила відповідні поправки до Кримінального кодексу (КК), пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "Вєдомости".

У пояснювальній записці до ініціативи підкреслюється, що перегляд штрафів необхідний, оскільки чинні розміри санкцій "втратили стимулюючий ефект". Згідно з документом, за шахрайство штраф зросте зі 120 – 300 тисяч до 150 – 500 тисяч рублів, а його максимальний розмір – з 1 мільйона до 1,5 мільйона рублів.

Наприклад, штраф за ухилення від сплати податків становитиме від 500 тисяч до 1,5 мільйона рублів замість нинішніх 200 – 500 тисяч, а у випадку особливо великої шкоди – до 5 мільйона рублів. За незаконне підприємництво передбачено штраф до 1,5 мільйона рублів, а за особливо великий збиток – до 2,5 мільйонів.

Покарання за завдання майнової шкоди обманом збільшиться до 700 тисяч рублів, а в особливо тяжких випадках – до 4 мільйона рублів. Незаконна банківська діяльність обійдеться порушникам у 1,5 мільйона рублів замість, а за особливо великий збиток максимальний штраф становитиме 5 мільйонів рублів замість одного.

Зауважте! За навмисне банкрутство штраф збільшиться з 500 тисяч до 2 мільйона рублів. У разі порушення авторських прав штраф зросте з 200 тисяч до 1 мільйона рублів, а за особливо великий збиток – з 500 тисяч до 2,5 мільйона рублів.

Уряд почав перегляд штрафів і податків на тлі зростаючого дефіциту бюджету. Про це пише видання "The Moscow Times".

За прогнозом Мінфіну, за підсумками 2025 року він становитиме 5,73 трильйона рублів. У проєкті федерального бюджету на 2026 – 2028 роки вказано, що дефіцит у 2026 році буде 3,7 трильйона рублів, у 2027-му – 3,1 трильйона, а у 2028-му – 3,5 трильйона.

Важливо! Пріоритетом "російської казни" залишаються військові витрати.

Що ще очікує російський бізнес?