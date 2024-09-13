Серпень став рекордним: чому росіяни панічно скуповують валюту

У серпні росіяни почали різко скуповувати валюту, що спричинило значну різницю між купівлею та продажем. А зняти більш ніж 5 тисяч доларів – складно. Це сталося через кілька причин.

Про це 24 Каналу розповів економіст Максим Блант, зауваживши, що з початку повномасштабної війни в Росії діють обмеження на видачу валюти. Це почалося після того, як США та ЄС заборонили ввозити готівкові долари та євро до країни-агресорки в рамках санкцій.

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Чому росіяни скуповують валюту

Як наголосив Блант, очевидно, що російський рубль досить погано себе почуває. Крім того, у серпні тривав сезон відпусток. Якщо минулого року населення могло поїхати до Туреччини з картами "Мір", то зараз такої можливості нема. Їм потрібна готівка. Але за кордон краще їхати не з рублями.

Крім того, рубль зараз суттєво переоцінений. Його курс відірвався від реальності. Тому населення намагається запастися валютою.

Курс відійшов від економічних реалій; від інфляції; від купівельної спроможності. Тому там запасаються валютою. Виходячи з того, що відбувається в економіці, рубль буде падати. А курс зараз визначається не дуже ринковими методами,

– сказав Блант.

Зверніть увагу! Китайські державні банки почали відмовлятися від співпраці з Росією. Державні кредитори почали скорочувати бізнес в Росії. Все через проблеми з платежами. Вона охопила близько 80% двосторонньої торгівлі між Китаєм та Росією.