Під грифом секретно: Росія приховує важливі дані щодо економіки
- Росстат вилучив ключові макропоказники, приховавши реальні дані про російську економіку, такі як динаміка роздрібної та оптової торгівлі.
- Після вторгнення в Україну були засекречені митна статистика, інформація про видобуток нафти й газу, а також дані про золотовалютні резерви Центробанку.
Російська влада продовжує приховувати ключову державну статистику. Йдеться як про демографію, рівень злочинності, так і про базові економічні показники.
Що відбувається зі статистикою Росії?
Росстат скоротив обсяг інформації про економіку у своїх публікаціях, вилучив ключові макропоказники за червень і перше півріччя, пише 24 Канал з посиланням російські ЗМІ.
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На це звернули увагу аналітики ПСБ. Згідно з інформацією російських медіа, це сталося після того, як Путін зажадав за жодних обставин не допустити економічного спаду в країні.
Зокрема, Росстат не надав даних про динаміку обороту роздрібної торгівлі в реальному вираженні – тобто з урахуванням інфляції,
– йдеться у матеріалі.
Опубліковано було лише номінальний показник, який у червні зріс на 12,2% у річному вимірі. З урахуванням інфляції реальне зростання роздрібного обороту могло скласти лише 2-3%.
Також були приховані цифри реального обороту оптової торгівлі. У номінальному вираженні її зростання практично зупинилося – лише 0,4% у річному обчисленні за червень.
А це означає, що з урахуванням інфляції оптові продажі в країні могли обвалитися майже на 10%. Спад у цьому секторі триває вже не перший місяць: у травні він становив 7,6% у річному вимірі.
Важливо! Також не були оприлюднені цифри реального зростання ВВП за червень – їх зазвичай публікує Мінекономрозвитку.
Чому Росія приховує важливі статистичні дані?
У 2022 році, на тлі втрат в Україні, Росстат закрив статистику смертності за віком і регіонами. А у 2024 році – усі дані про причини смерті, які дозволяли побічно оцінювати втрати армії на фронті.
У 2025 році, на тлі обвалу народжуваності до історичного мінімуму, припинили публікуватися детальні дані:
- щодо кількості народжених і померлих;
- щомісячні дані про кількість шлюбів і розлучень;
- повністю зникла вся демографічна статистика по регіонах.
Згодом під негласний гриф "секретно" потрапили й дані про загальну чисельність населення Росії. А МВС засекретило інформацію про кількість загиблих від злочинів. Це відбулося після того, як засуджені, відправлені на війну, почали масово повертатися з фронту, а кількість тяжких злочинів у країні досягла 15-річного рекорду.
Зникнення економічних даних із публікацій Росстату відбулося через місяць після того, як Путін, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі‑2025, закликав за будь-яку ціну не допустити рецесії в країні,
– йдеться у тексті.
Зверніть увагу! Тоді Путін заявив, що деякі експерти вказують на ризики стагнації і навіть рецесії, а цього, "безумовно, за жодних обставин не можна допустити".
Які ще дані приховують у Росії?
Після вторгнення в Україну російська влада засекретила всю митну статистику, дані про структуру золотовалютних резервів Центробанку та дозволила великим компаніям не розкривати інформацію про топменеджмент і фінансові показники у звітності. У 2023 році під гриф "секретно" потрапили дані про видобуток нафти й газу в Росії. А у 2024 році, після серії атак українських дронів, Росстат припинив публікувати статистику виробництва бензину та дизельного пального.