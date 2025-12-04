Вперше за п'ять років російська економіка потерпає від браку інвестицій

У Росії високі процентні ставки та уповільнення економіки призвели до першого за п’ять років падіння інвестицій. У третьому кварталі вони скоротилися на 3,1% у річному вимірі.

Що відбувається з російською економікою?

Востаннє таке було у III кварталі 2020 року, коли падіння інвестицій становило 5%, за даними Росстату, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа The Moscow Times.

За підсумками дев’яти місяців інвестиції поки що залишаються у плюсі. Проте тільки на 0,5%.

Наприкінці вересня Мінекономрозвитку прогнозувало, що за підсумками року вони зростуть на 1,7%, а наступного – скоротяться на 0,5%. Але падіння почалося раніше.

Мінекономрозвитку пояснює зниження інвестицій їх бурхливим зростанням у попередні роки. У 2024 році вони збільшилися на 7,4%, а накопичене зростання за 2021 – 2024 роки становило 36,6%.

Зверніть увагу! Але якість цих інвестицій була вкрай низькою.

Зараз практично ніщо не сприяє зростанню вкладень в основний капітал. Головне джерело інвестицій – власні кошти компаній.

Але їхні прибутки падають: у січні – вересні вони були на 7,7% менші, ніж роком раніше. А з урахуванням інфляції реальне падіння становить майже 15%.

Держава на тлі рекордного дефіциту бюджету (останній прогноз – 5,7% за підсумками року, або 2,6% ВВП) також скорочує інвестиції,

– йдеться у матеріалі.

Зауважте! За даними Росстату, частка державних коштів в інвестиціях зменшилася з 14,7% у січні – вересні 2024 року до 12,9%, у тому числі частка федерального бюджету – з 7,1% до 5,8%.

Нагадаємо, що російська економіка має чимало проблем. Про одну з них повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Компанія "Роснєфть" відчула збитки. З січня по вересень 2025 року прибуток компанії сягнув – 3,51 мільярда доларів. Тоді як торік з січня по вересень вони становили 11,72 мільярда доларів.

У розвідці зазначили, що у середньостроковій перспективі це погіршення фінансових результатів одного з ключових підприємств російської економіки неминуче спричинить ланцюгове зниження платоспроможності в суміжних галузях.

Що ще відбувається з російською економікою?