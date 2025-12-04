В России высокие процентные ставки и замедление экономики привели к первому за пять лет падению инвестиций. В третьем квартале они сократились на 3,1% в годовом измерении.

Что происходит с российской экономикой?

Последний раз такое было в III квартале 2020 года, когда падение инвестиций составило 5%, по данным Росстата, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа The Moscow Times.

По итогам девяти месяцев инвестиции пока остаются в плюсе. Однако только на 0,5%.

В конце сентября Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам года они вырастут на 1,7%, а в следующем – сократятся на 0,5%. Но падение началось раньше.

Минэкономразвития объясняет снижение инвестиций их бурным ростом в предыдущие годы. В 2024 году они увеличились на 7,4%, а накопленный рост за 2021 – 2024 годы составил 36,6%.

Но качество этих инвестиций было крайне низким.

Сейчас практически ничто не способствует росту вложений в основной капитал. Главный источник инвестиций – собственные средства компаний.

Но их прибыли падают: в январе – сентябре они были на 7,7% меньше, чем годом ранее. А с учетом инфляции реальное падение составляет почти 15%.

Государство на фоне рекордного дефицита бюджета (последний прогноз – 5,7% по итогам года, или 2,6% ВВП) также сокращает инвестиции,

По данным Росстата, доля государственных средств в инвестициях уменьшилась с 14,7% в январе – сентябре 2024 года до 12,9%, в том числе доля федерального бюджета – с 7,1% до 5,8%.

Напомним, что российская экономика имеет немало проблем. Об одной из них сообщили в Службе внешней разведки.

Компания "Роснефть" почувствовала убытки. С января по сентябрь 2025 года прибыль компании достигла – 3,51 миллиарда долларов. Тогда как в прошлом году с января по сентябрь они составляли 11,72 миллиарда долларов.

В разведке отметили, что в среднесрочной перспективе это ухудшение финансовых результатов одного из ключевых предприятий российской экономики неизбежно повлечет цепное снижение платежеспособности в смежных отраслях.

Что еще происходит с российской экономикой?